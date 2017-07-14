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В Волгограде дом на ул. им. Валентины Терешковой могут признать аварийным
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В Волгограде дом на ул. им. Валентины Терешковой могут признать аварийным
Сегодня, 09:45ГородНаталья ЖурбинаФото: yandex.ru/maps/38/volgograd
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