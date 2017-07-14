В Волгограде дом на ул. им. Валентины Терешковой могут признать аварийным

Администрации Советского района в ближайшем будущем предстоит рассмотреть вопрос об аварийности многоквартирного дома.

Как сообщает пресс-служба инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области, специалистами данного ведомства было проведено обследование жилого дома № 7 по ул. им. В. Терешковой в Советском районе Волгограда.

В ходе обследования были выявлены повреждения конструктивных элементов дома: наружные стены, цоколь, отмостка, балконные плиты. Все вышеперечисленное находится в столь плачевном виде, что явилось достаточным основанием для того, чтобы инспекторами Госжилнадзора было направлено в администрацию Советского района заключения о неблагополучном техническом состоянии указанного жилого дома.

Теперь на межведомственной комиссии районной администрации предстоит рассмотреть и принять решение о признании данного жилого помещения, непригодным для проживания – то есть аварийным, и подлежащим сносу или реконструкции.