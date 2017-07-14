Казанский собор Волгограда передали в собственность РПЦ

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе регионального Арбитража, собор передали в собственность приходу в соответствии с приобретательной давностью — религиозная организация получила его здание и прилегающий участок в бессрочное пользование ещё в 2000 году. По закону, если гражданин или юрлицо добросовестно и на законных основаниях владеет имуществом более 15 лет, он получает на него право собственности.
Решение суда отчасти было мотивировано тем фактом, что богослужения в Казанском соборе проводились с 1899 года, а ещё раньше на этом месте располагалась деревянная часовня. В советское время с 1969 года храм находился в безвозмездном пользовании верующих. Фактически религиозные организации РПЦ распоряжались зданием на протяжении нескольких десятилетий.
Во владение православному приходу передали не только сам собор площадью более 680 квадратных метров, но и несколько нежилых строений, а также крестильню, покои архиерея и гаражи.
Напомним, в 2011 году Казанский собор подвергся масштабной реконструкции, осуществленной за счёт федерального и областного бюджетов, а также частных инвестиций. По всей видимости, несмотря на смену собственника, администрация Волгограда продолжит тратить бюджетные деньги на содержание здания, которое относится к объектам культурного наследия.