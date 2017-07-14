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Казанский собор Волгограда передали в собственность РПЦ
Сюжеты:
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800px kazan cathedral on 13 july 2012 002
Казанский собор Волгограда передали в собственность РПЦ
Сегодня, 10:03ГородНикита ДробныФото: XVodolazx (CC BY-SA 3.0)/ https://commons.wikimedia.org
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