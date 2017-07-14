Источником смога в Волгограде стали локальные пожары

Городская экологическая служба озвучила результаты лабораторных исследований воздуха, отобранного в разных районах Волгограда накануне. Эксперты уверены, что облако смога, накрывшее областной центр в воскресенье, не представляло угрозы для здоровья горожан.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе администрации Волгограда, причиной задымления стали сразу несколько локальных пожаров, вспыхнувших накануне как в пределах городской черты, так и в близлежащих муниципальных районах на другом берегу Волги. Все возгорания были оперативно ликвидированы. Химические выбросы не зафиксированы: превышения концентрации вредных веществ в воздухе экологи не обнаружили, угрозы для здоровья волгоградцев нет.

В региональном Управлении Росприроднадзора также отметили, что со вчерашнего вечера никаких сообщений от горожан о дыме и запахе гари в воздухе не поступало. Массовых обращений на горячую линию также не было. На задымление жаловались в основном жители отдельных районов Волгограда, где из-за штиля смог долго не рассеивался.

Напомним, волгоградцы начали жаловаться на неприятный запах и задымлённость воздуха накануне утром. На севере города дым полностью развеялся вскоре после полудня, запах гари перестал ощущаться ещё раньше; в южных районах, по некоторым сообщениям, смог сохранялся немногим дольше.

Материалы по теме