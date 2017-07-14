Депутаты от КПРФ подарили Волжскому на день рождения две детские площадки

Необычный подарок ко Дню города преподнесли жителям Волжского депутаты городской Думы от КПРФ. Они открыли две детские площадки, установки которых волжане добивались в течение года.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе Волжской городской Думы, ещё в прошлом году инициативная группа молодых родителей обратилась к депутатам с просьбой посодействовать в благоустройстве двух дворов по улицам Кирова и 40 лет Победы. Горожане указывали, что долгое время их дети были практически лишены возможности играть на свежем воздухе — детские площадки возле домов отсутствовали.

На просьбу жителей Волжского отреагировали коммунисты Антон Гузев и Александр Кудрявцев. Они не только позаботились об установке площадок и приведении в порядок дворов, но и организовали для местной детворы детский праздник с приглашёнными аниматорами, конкурсами и угощениями.