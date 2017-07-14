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Депутаты от КПРФ подарили Волжскому на день рождения две детские площадки
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокСпецпроекты
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Депутаты от КПРФ подарили Волжскому на день рождения две детские площадки
Сегодня, 17:59ГородНикита ДробныФото: пресс-служба Волжской городской Думы
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