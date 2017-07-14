Депутаты от КПРФ подарили Волжскому на день рождения две детские площадки

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе Волжской городской Думы, ещё в прошлом году инициативная группа молодых родителей обратилась к депутатам с просьбой посодействовать в благоустройстве двух дворов по улицам Кирова и 40 лет Победы. Горожане указывали, что долгое время их дети были практически лишены возможности играть на свежем воздухе — детские площадки возле домов отсутствовали.
На просьбу жителей Волжского отреагировали коммунисты Антон Гузев и Александр Кудрявцев. Они не только позаботились об установке площадок и приведении в порядок дворов, но и организовали для местной детворы детский праздник с приглашёнными аниматорами, конкурсами и угощениями.
По словам депутата Александра Кудрявцева, гордума Волжского уже не первый год занимается благоустройством дворов и городских территорий. В этом году «народные избранники» рассчитывают установить в городе-спутнике ещё несколько детских площадок, реагируя на обращения и пожелания граждан.