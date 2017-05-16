У волгоградской полиции новый начальник

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Сегодня на заседании Волгоградской городской Думы депутатам был представлен новый начальник УВД Волгограда - полковник Алексей Гусев.
Гусев - выпускник академии МВД, он начал свою карьеру в 1992 году следователем следственного отдела ОВД Светлоярского района Волгоградской области. За годы службы в структуре МВД занимал различные должности, участвовал в миротворческих миссиях ООН и был в служебных командировках на Северном Кавказе.
Перед сегодняшним назначением полковник Гусев занимал должность заместителя начальника полиции области. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области Алексей Гусев занял должность начальника УВД Волгограда, после назначения своего предшественника Андрея Сицкого заместителем начальника УВД по Калининградской области.
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