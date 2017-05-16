У волгоградской полиции новый начальник

Сегодня на заседании Волгоградской городской Думы депутатам был представлен новый начальник УВД Волгограда - полковник Алексей Гусев.

Гусев - выпускник академии МВД, он начал свою карьеру в 1992 году следователем следственного отдела ОВД Светлоярского района Волгоградской области. За годы службы в структуре МВД занимал различные должности, участвовал в миротворческих миссиях ООН и был в служебных командировках на Северном Кавказе.