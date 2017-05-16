Рейд ГИБДД выявил истинных звезд пассажирских перевозок

Сегодня с утра на площади Ленина Центрального района сотрудники ГИБДД провели рейд, направленный на выявление фактов несанкционированной перевозки пассажиров.

Обычный, рабочий, прошедший в штатном режиме рейд был направлен на выявление технически неисправных маршруток и фактов перевозки пассажиров "по заказу". В нем приняли участие сотрудники ГИБДД, управления Госавтонадзора по Волгоградской области и городского комитета транспорта. Подобные проверки уже стали ежедневными. Особенно это стало актуально с введением новой транспортной системы. С ее введением изменился и характер нарушений.

- В последнее время чаще всего мы выявляем такие нарушения, как осуществление незаконных перевозок по заказам под видом регулярных пассажирских перевозок, - рассказал консультант городского комитета транспорта Алексей Кузьмин. - Раньше тоже были подобные случаи, но они были единичны. И это, в основном касалось маршрутов №59 и №46. Сейчас количество подобных нарушений резко увеличилось.

Кстати, за подобное нарушение полагается весьма внушительный штраф. Если у перевозчика отсутствуют разрешительные документы на осуществление регулярных пассажирских перевозок, то на предпринимателя-организатора перевозок накладывается штраф в размере 300 тысяч рублей. Кстати, сумма этого штрафа даже больше, чем размер выплаты за такое административное нарушение, как выпуск на линию водителей в нетрезвом виде или лишенных водительских прав. За это правонарушение сумма — 100 тысяч рублей.

Фото: Наталья Журбина, novostivolgograda.ru

У каждой из проверяющих сторон свой четко прописанный функционал. Так, специалисты УГАДН смотрели и проверяли наличие полного пакета документов в салоне транспортного средства, предназначенного для регулярных пассажирских перевозок. В то время, как сотрудники ГИБДД больше смотрят на техническое состояние транспортного средства.

В присутствии журналистов агентства «НовостиВолгограда.ру» были остановлены две маршрутки довольно винтажного вида. И водителю одной из них, следовавшей по маршруту №164 «Краснослободск-Тулака», были заданы вопросы по техническому содержанию машины. Если честно, я, глядя на железного коня, покрывшегося грязью, ржавчиной и дребезжащего, как полупустая копилка, вообще, удивлялась — как он ездит?

Некоторые пассажиры, случайно оказавшиеся в маршрутке, которую остановили в ходе рейда, снимали на телефон процесс проведения проверки. Думаю сегодня соцсети пополнятся видео проверок маршруток.

Но истинным «гвоздем программы» стала тот самый микроавтобус, который под видом «заказного» курсирует по маршруту 15с. Кстати, перевозчик честно написал на указателе маршрута «Заказной по 15с».

Когда водитель остановленной маршрутки вышел и увидел нацеленные на него объективы фотоаппараты волгоградских СМИ, то иронично воскликнул: «Всё, я теперь — звезда».

Однако ему повезло. Салон оказался пуст и пассажиров которые бы подтвердили, что они ехали по маршруту 15с и тем самым доказали бы виновность горе-водителя — не было. С документами, кстати, у него было все в порядке: имелся договор фрахтования на перевозку пассажиров по заказу. Но удивляет своей парадоксальностью формулировка объявления на стекле маршрутки - «Заказной 15с». Как такое возможно указать в одной строчке - и тип перевозки «Заказной», и номер маршрута «15с»? маршрут, кстати, уже давно отменен. Но контролирующие органы заметили, что по этому факту предъявить водителю они ничего не могут.