На Новороссийской сносят стихийный рынок, находившийся в зоне газопроводов

В Волгограде предприниматели начали в добровольном порядке убирать свои торговые павильоны и киоски на улице Новороссийской, которые, как оказалось, находились в охранной зоне газопроводов.

О незаконном размещении торговых киосков на трассе газораспределительной сети городским властям сообщили специалисты АО «Волгоградгоргаз» после очередного обхода своих объектов.

Как выяснилось, на протяжении довольно длительного периода предприниматели не учитывали наличие на понравившемся участке подземных коммуникаций. Рынок располагался непосредственно над двумя подземными газопроводами среднего и низкого давления. При этом коммерсанты не согласовывали проведение строительных работ с газораспределительными организациями, подвергая опасности себя и окружающих, сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе городской мэрии.

«Охранная зона определяется Федеральным законодательством и составляет по 2 метра в каждую сторону. Таким образом, на 4-метровой полосе земли вблизи проходящего газопровода запрещается размещение объектов, строительство и земляные работы на глубине более 0,3 м. Любое размещение построек и нестационарных объектов в таких зонах создает препятствие для допуска эксплуатационных организаций, аварийных и иных служб», – объяснил заместитель гендиректора по правовым вопросам АО «Волгоградгоргаз» Александр Пузиков.

Вопросы безопасности горожан, обеспечения беспрепятственного доступа специалистов к инженерным сетям, в том числе к газораспределительным объектам, остаются на строгом контроле властей, ресурсоснабжающих и газораспределительных организаций.

Кроме того, по поручению губернатора Андрея Бочарова в регионе усилен контроль за подключением торговых объектов к инженерным сетям. Незаконная врезка в коммунальные сети представляет реальную угрозу безопасности жителей. Недопустимо и размещение объектов над инженерными сетями.

Местных жителей не огорчило, что стихийный рынок на улице Новороссийской исчезнет. Многие даже рады, что наконец-то здесь перестанут стоять машины на подъездных путях и пешеходных дорожках, а также исчезнет грязь и мусор.

«Здесь и так неширокая дорога, а когда она заставлена, то вообще остается одна полоса. Кроме того, людям невозможно подойти к поликлинике №12, которая расположена сразу за рынком, – все подъездные пути и пешеходные дорожки заставлены машинами. Все это очень неудобно, как будто тут частная стоянка, а не общественная территория», – сетует местная жительница Мария Бгатова.

Кстати, всем торгующим на улице Новороссийской предложены новые места на действующих городских рынках и в торговых комплексах.

«Мы готовы принять предпринимателей с рынка на улице Новороссийской. Они могут переезжать к нам со своим оборудованием, частично мы можем предоставить и то, которое имеется на территории. Продавцы могут пользоваться современными прилавками, услугами ветеринарной лаборатории. Рынок имеет систему кондиционирования, удобную зону отдыха, туалеты», - говорит генеральный директор ООО «Ткачевский рынок» Александр Кулиш.

Зовет предпринимателей и руководство Центрального рынка, где готовы предоставить в распоряжение имеющееся оборудование, в том числе и холодильные камеры.

«Сейчас у нас свободны в мясном павильоне 9 витрин с холодильниками, 18 мест для торговли овощной продукцией. Кроме того, на открытой территории рынка для торговли на улице имеется 6 свободных мест», – сообщил заместитель директора МУП «Центральный рынок» Андрей Виноградов.