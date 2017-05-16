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На Новороссийской сносят стихийный рынок, находившийся в зоне газопроводов
Сюжеты:
Взрыв газаДорожные войныАвтобусы против маршруток
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На Новороссийской сносят стихийный рынок, находившийся в зоне газопроводов
Сегодня, 18:28ГородФото: business-vector.info
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