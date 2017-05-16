Активный ремонт улицы Кубинской в Волгограде начнут на следующей неделе
Сегодня, 08:32ГородФото: l34.news
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Сейчас на этой важнейшей транспортной артерии, соединяющей Первую и Вторую Продольные магистрали, уже отфрезеровано старое асфальтовое покрытие, ведутся работы по асфальтированию тротуаров.
Сроки ремонтных работ на Кубинской из-за дождливой погоды затянулись, но подрядчики уверяют, что уложатся раньше оговоренного контрактом срока - до конца июня, сообщает пресс-служба мэрии Волгограда.
По словам представителей дорожной организации, на следующей неделе они должны приступить к укладке выравнивающего слоя асфальтобетона, а затем уже на него будет укладываться щебеночно-мастичный асфальтобетон.
Всего дорожникам на Кубинской предстоит обновить покрытие протяженностью 1,57 км. Кроме того, будут восстановлены и 2 тыс. кв. метров тротуаров.
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