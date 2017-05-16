Активный ремонт улицы Кубинской в Волгограде начнут на следующей неделе

Сейчас на этой важнейшей транспортной артерии, соединяющей Первую и Вторую Продольные магистрали, уже отфрезеровано старое асфальтовое покрытие, ведутся работы по асфальтированию тротуаров.

Сроки ремонтных работ на Кубинской из-за дождливой погоды затянулись, но подрядчики уверяют, что уложатся раньше оговоренного контрактом срока - до конца июня, сообщает пресс-служба мэрии Волгограда.

По словам представителей дорожной организации, на следующей неделе они должны приступить к укладке выравнивающего слоя асфальтобетона, а затем уже на него будет укладываться щебеночно-мастичный асфальтобетон.