Волгоградцы стали оплачивать проезд смартфонами и банковскими картами

С 23 ноября в Волгограде пассажиры городских автобусов, троллейбусов и трамваев начали оплачивать проезд банковской картой и даже мобильными устройствами.

Такая возможность появилась благодаря совместной инициативе городской мэрии, Сбербанка, платежной системы Visa, МКП «Городской центр управления пассажирскими перевозками» и перевозчиков города Волгограда.

В настоящее время терминалами с функцией бесконтактной оплаты оборудованы 911 единиц общественного транспорта. Чтобы заплатить за проезд, достаточно приложить к терминалу кондуктора бесконтактную банковскую карту, смартфон с подключенными сервисами Apple Pay, Samsung Pay или Android Pay, а также смарт-часы с платежной функцией. К оплате принимаются карты Visa и других платежных систем, сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе Волгоградского отделения ПАО Сбербанк.

«Такое нововведение удобно не только пассажирам, но и перевозчикам. Оно помогает снизить операционные расходы и повысить качество обслуживания. Без сомнения, за безналичными платежами будущее. Они уже прочно вошли в нашу повседневную жизнь. И теперь у волгоградцев появилась возможность оплаты банковской картой в транспорте», – отметил управляющий Волгоградским отделением ПАО Сбербанк Евгений Воеводин.

Генеральный директор Visa в России Екатерина Петелина считает, что нововведение, связанное с предстоящим мундиалем, горожане оценят по достоинству, ведь оплачивать проезд картой или смартфоном удобнее и безопаснее.

«Не нужно каждый раз искать мелочь, ждать сдачу. Теперь обо всех этих неудобствах жители Волгограда могут забыть. Совсем скоро город будет принимать Чемпионат мира по футболу 2018, глобальным партнером которого является Visa. Мы заблаговременно готовимся к этому важному событию, и проект на транспорте – часть большой работы, которую мы проводим, чтобы сделать пребывание болельщиков максимально комфортным. Это удобство сохранится для жителей Волгограда и после проведения чемпионата мира», – заверила Екатерина Петелина.