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Волгоградское УФАС обвинило «Концессии водоснабжения» в нарушении закона
Сюжеты:
100-летие революцииИстория БК-31Обманутые дольщики
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Волгоградское УФАС обвинило «Концессии водоснабжения» в нарушении закона

Сегодня, 15:53ГородНикита ДробныФото: obrazregiona.ru
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