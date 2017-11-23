Волгоградское УФАС обвинило «Концессии водоснабжения» в нарушении закона

Управление ФАС по Волгоградской области обнаружило в действиях компании «Концессии водоснабжения» нарушение антимонопольного законодательства. Коммунального оператора заподозрили в злоупотреблении доминирующим положением на рынке.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в Волгоградском УФАС, поводом для возбуждения дела стали жалобы хозяйствующих субъектов на незаконное отключение водоснабжения со стороны «Концессий». В ходе проверки выяснилось, что компания не уведомила должным образом все организации, куда ей следовало обратиться, прежде чем ограничивать подачу воды абонентам.

По закону, коммунальный оператор в случае прекращения водоснабжения из-за самовольного подсоединения абонента к коммуникациям обязан не менее чем за сутки сообщить об этом в органы местного самоуправления, санитарно-эпидемиологического и пожарного надзора. Однако по каким-то причинам компания-концессионер уведомила об отключении воды только самих абонентов, не поставив в известность официальные ведомства. По данному факту в отношении организации будет возбуждено административное производство.