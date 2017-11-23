Деятельность волгоградского «Красного Октября» проверит экологический совет

Экологический совет при Волгоградской областной Думе проконтролирует реализацию программы по защите окружающей среды на металлургическом комбинате «Красный Октябрь». Его представители проверят, какие природоохранные меры принимаются на предприятии.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу Волгоградской областной Думы, накануне на производственной площадке завода прошло совещание, в котором приняли участие члены постоянной комиссии по промышленной экологии парламентского экосовета. Они запросили у руководства «Красного Октября» подробную программу действий по охране окружающей среды и намерены её тщательно проанализировать.

– Экологическая обстановка на этом предприятии вызывает беспокойство горожан. К нам в экологический совет поступает немало обоснованных обращений от граждан по этому поводу. Не следует также забывать, что это предприятие находится в непосредственной близости от главных объектов ЧМ-2018, поэтому любые нарушения природоохранного законодательства здесь просто недопустимы, – заявила председатель совета Ирина Соловьёва.

Участники совещания отметили, что предприятию выдано разрешение на установку новой системы сухой газоочистки, с помощью которой удастся свести к минимуму вредные выбросы. Тем не менее эти фильтры до сих пор не установлены. Представители экологического совета напомнили, что на других крупных заводах Волгограда и Волжского работа по установке систем очистки уже давно ведётся, и подчеркнули, что «Красному Октябрю» в ближайшее время следует также подключиться к данному процессу.

Напомним, согласно последним исследованиям волгоградских учёных, почва в окрестностях металлургического комбината сильно загрязнена тяжёлыми металлами. Ранее завод неоднократно штрафовался за вредные выбросы в атмосферу и сброс неочищенных сточных вод в Волгу; на неприятно пахнущий рыжий дым, идущий со стороны «Красного Октября», регулярно жалуются жители северных районов Волгограда.