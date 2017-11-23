Деятельность волгоградского «Красного Октября» проверит экологический совет
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу Волгоградской областной Думы, накануне на производственной площадке завода прошло совещание, в котором приняли участие члены постоянной комиссии по промышленной экологии парламентского экосовета. Они запросили у руководства «Красного Октября» подробную программу действий по охране окружающей среды и намерены её тщательно проанализировать.
– Экологическая обстановка на этом предприятии вызывает беспокойство горожан. К нам в экологический совет поступает немало обоснованных обращений от граждан по этому поводу. Не следует также забывать, что это предприятие находится в непосредственной близости от главных объектов ЧМ-2018, поэтому любые нарушения природоохранного законодательства здесь просто недопустимы, – заявила председатель совета Ирина Соловьёва.
Участники совещания отметили, что предприятию выдано разрешение на установку новой системы сухой газоочистки, с помощью которой удастся свести к минимуму вредные выбросы. Тем не менее эти фильтры до сих пор не установлены. Представители экологического совета напомнили, что на других крупных заводах Волгограда и Волжского работа по установке систем очистки уже давно ведётся, и подчеркнули, что «Красному Октябрю» в ближайшее время следует также подключиться к данному процессу.
Напомним, согласно последним исследованиям волгоградских учёных, почва в окрестностях металлургического комбината сильно загрязнена тяжёлыми металлами. Ранее завод неоднократно штрафовался за вредные выбросы в атмосферу и сброс неочищенных сточных вод в Волгу; на неприятно пахнущий рыжий дым, идущий со стороны «Красного Октября», регулярно жалуются жители северных районов Волгограда.
Чтобы подробнее узнать, почему предприятие продолжает вредить здоровью горожан и что ему за это грозит, читайте наше интервью с руководителем Управления Росприроднадзора по Волгоградской области Сергеем Васильевым.
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