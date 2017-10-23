С понедельника на маршрут №59 вышли автобусы большой вместимости

В понедельник, 23 октября, в Волгограде для удобства пассажиров по маршруту №59 пустили десять современных комфортабельных автобусов большой вместимости.

Они заменят автобусы среднего размера, ранее выходившие на линию от Спартановки до улицы Землячки.

С обновлением подвижного состава на маршруте №59 сохранится удобный для волгоградцев интервал движения – 10 минут в часы пик, заверили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе администрации Волгограда.

Все новые автобусы – низкопольные, то есть приспособлены для перевозки маломобильных категорий пассажиров. Машины подключены к системе ГЛОНАСС, что позволит операторам городского центра управления перевозками контролировать график движения и оперативно реагировать на внештатные ситуации.

Теперь автобусы 59-го маршрута будет легко узнать – на них нанесена символика предстоящего чемпионата мира по футболу.