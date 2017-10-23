На «Волгоград Арене» монтировать подсистему кровли помогают пилоты
Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе генподрядчика по строительству стадиона АО «Стройтрансгаз», общий вес металлоконструкций составит около 110 тонн. На первом этапе их монтажа 176 элементов поочерёдно поднимут на высоту порядка 50 метров с помощью вертолёта Ка-32. На монтажную площадку детали переместят на внешней тросовой подвеске — благодаря этому будет обеспечена ювелирная точность работы пилота и специалистов, принимающих груз на «козырьке».
На втором этапе работ монтажники-высотники установят металлоконструкции в проектное положение, после чего начнут натягивать стальные канаты и кровельное покрытие из прозрачного полимерного материала повышенной прочности. Кровля «Волгоград Арены» будет устойчива к погодным воздействиям и приспособлена к самоочищению. Площадь кровельного покрытия козырька составит 3,8 тысячи квадратных метров.
Уклон козырька сформируют таким образом, что попадающие на него осадки будут направляться к компрессионному кольцу — прямо в лотки для стока воды. Во время дождя эта влага будет уходить в канализацию по системе внутренних трубопроводов, а благодаря системе подогрева на трубах не будет образовываться наледь.
Параллельно завершается монтаж мембраны над фойе и трибунами стадиона, а также системы водоотведения с кровли. Продолжаются работы по уходу за газоном, устанавливаются зрительские кресла, ведётся внутренняя отделка и витражное остекление. На стройплощадке задействованы свыше двух тысяч рабочих, работы идут круглосуточно.
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