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На «Волгоград Арене» монтировать подсистему кровли помогают пилоты
Сюжеты:
Сочи-2017Руссо туристоОбманутые дольщики
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На «Волгоград Арене» монтировать подсистему кровли помогают пилоты

Сегодня, 15:54ГородНикита ДробныФото: пресс-служба АО «Стройтрансгаз»
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