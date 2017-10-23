На «Волгоград Арене» монтировать подсистему кровли помогают пилоты

На стадионе «Волгоград Арена», строящемся специально к чемпионату мира по футболу 2018 года, начался завершающий этап монтажа подсистемы кровли. На «козырёк» кровли, расположенный над кромкой поля, устанавливаются металлические балки, которые впоследствии станут основой для мембранного покрытия.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе генподрядчика по строительству стадиона АО «Стройтрансгаз», общий вес металлоконструкций составит около 110 тонн. На первом этапе их монтажа 176 элементов поочерёдно поднимут на высоту порядка 50 метров с помощью вертолёта Ка-32. На монтажную площадку детали переместят на внешней тросовой подвеске — благодаря этому будет обеспечена ювелирная точность работы пилота и специалистов, принимающих груз на «козырьке».

На втором этапе работ монтажники-высотники установят металлоконструкции в проектное положение, после чего начнут натягивать стальные канаты и кровельное покрытие из прозрачного полимерного материала повышенной прочности. Кровля «Волгоград Арены» будет устойчива к погодным воздействиям и приспособлена к самоочищению. Площадь кровельного покрытия козырька составит 3,8 тысячи квадратных метров.

Уклон козырька сформируют таким образом, что попадающие на него осадки будут направляться к компрессионному кольцу — прямо в лотки для стока воды. Во время дождя эта влага будет уходить в канализацию по системе внутренних трубопроводов, а благодаря системе подогрева на трубах не будет образовываться наледь.