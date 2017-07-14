Волгоградцы жалуются на смог и запах гари

Как стало известно ИА «НовостиВолгограда.ру», сообщения о задымлении в воздухе и неприятном запахе поступают как из южной части города, так и из северной. Смог наблюдается по всему областному центру, от Красноармейского до Тракторозаводского района. По свидетельствам очевидцев, в некоторых частях города неприятный запах ощущается сильнее, чем в других.
– В северной части города дымка в воздухе появилась ещё утром и к полудню до сих пор не рассеялась полностью. Запах гари довольно сильно ощущался несколько часов назад, сейчас почти не чувствуется. «Химического» запаха не было, – рассказал ИА «НовостиВолгограда.ру» житель Краснооктябрьского района.
Горожане строят предположения об источнике задымления. Некоторые опасаются, что речь может идти о вредных химических выбросах, другие убеждены, что причина смога – степные пожары, дым от которых ветер относит в сторону Волгограда. На момент написания этой заметки экстренные ведомства никак не прокомментировали ситуацию.