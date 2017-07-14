Повышенная пожароопасность в Волгоградской области продлится ещё три дня

На юге Волгоградской области и в Волгограде сегодня и в ближайшие два дня сохранится крайне высокий риск возникновения пожаров. Жителям и гостям города рекомендуется особенно тщательно соблюдать меры предосторожности.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС, наивысший уровень пожароопасности – пятый – с 23 по 25 июля отмечается в Быковском, Николаевском, Палласовском и Старополтавском районах. На севере области и в Волгограде, где перед возгораниями особенно уязвимы засохшие леса на юге города, вероятность возникновения пожаров оценивается как высокая (четвёртый класс пожароопасности).

Сотрудники МЧС проводят специальные рейды, напоминая местным жителям о необходимости соблюдать особый противопожарный режим. В регионе продлён запрет на посещение лесов, его нарушителей ждут штрафы. Кроме того, в областном центре сформирована специальная мобильная группа для оперативного тушения возгораний.

Материалы по теме