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Повышенная пожароопасность в Волгоградской области продлится ещё три дня
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Verhovoy pozhar
Повышенная пожароопасность в Волгоградской области продлится ещё три дня
Вчера, 10:04ГородНикита ДробныФото: Lastday.club
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