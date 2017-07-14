Источником смога в Волгограде мог стать горящий камыш

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в региональном Управлении Росприроднадзора, городская экологическая служба с самого утра отбирала пробы воздуха во всех районах областного центра. Сейчас пробы уже направлены в лабораторию, где специалисты приступили к их изучению.
Точные выводы об источниках загрязнения воздуха до появления официальных результатов экспертизы делать нельзя. Однако, по неподтверждённой информации, причиной возникновения смога мог стать горящий камыш в одном из близлежащих районов Волгоградской области. Возможно, сильный ветер отнёс облако дыма в сторону Волгограда – эта версия объясняет в том числе и запах гари, на который жаловались горожане.
Результаты лабораторных анализов волгоградского воздуха станут известны не раньше завтрашнего дня.