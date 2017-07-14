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Источником смога в Волгограде мог стать горящий камыш
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Источником смога в Волгограде мог стать горящий камыш
Вчера, 16:12ГородНикита ДробныФото: Blogger.com.ua
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