Источником смога в Волгограде мог стать горящий камыш

Причиной появления облака смога, которое накрыло Волгоград этим утром, мог стать горящий камыш. Сейчас экологи изучают пробы атмосферного воздуха, чтобы определить источник задымления.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в региональном Управлении Росприроднадзора, городская экологическая служба с самого утра отбирала пробы воздуха во всех районах областного центра. Сейчас пробы уже направлены в лабораторию, где специалисты приступили к их изучению.

Точные выводы об источниках загрязнения воздуха до появления официальных результатов экспертизы делать нельзя. Однако, по неподтверждённой информации, причиной возникновения смога мог стать горящий камыш в одном из близлежащих районов Волгоградской области. Возможно, сильный ветер отнёс облако дыма в сторону Волгограда – эта версия объясняет в том числе и запах гари, на который жаловались горожане.