Жителей Краснооктябрьского района пригласили на фестиваль «Привет, сосед!»
Сегодня, 17:43ГородФото: hotels-volgograd.ru
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В среду, 24 мая, в Краснооктябрьском районе состоится фестиваль, посвященный международному Дню соседей.
Развлекательное мероприятие под названием «Привет, сосед!» пройдет на площади перед комплексом культуры и отдыха им. Ю.А.Гагарина.
Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в районной администрации, волгоградцев ждет праздничный концерт, организованный сотрудниками парка. Жители района также смогут посетить интерактивные и творческие площадки, которые будут работать во время фестиваля.
Мероприятие начнется в 18.00 и продлится полтора часа. Его организаторы приглашают всех желающих принять участие в фестивале.
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