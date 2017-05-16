Жителей Краснооктябрьского района пригласили на фестиваль «Привет, сосед!»

В среду, 24 мая, в Краснооктябрьском районе состоится фестиваль, посвященный международному Дню соседей.

Развлекательное мероприятие под названием «Привет, сосед!» пройдет на площади перед комплексом культуры и отдыха им. Ю.А.Гагарина.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в районной администрации, волгоградцев ждет праздничный концерт, организованный сотрудниками парка. Жители района также смогут посетить интерактивные и творческие площадки, которые будут работать во время фестиваля.