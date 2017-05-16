Волгоградская управляющая компания оснастила дом видеодомофоном
Сегодня, 09:49ГородФото: volgadmin.ru
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Муниципальная управляющая компания в многоквартирном доме № 8а по ул. Новороссийской Центрального района установила видеодомофон и систему круглосуточного видеонаблюдения.
Новшества появились в доме по просьбе жильцов. Одновременно с установкой видеодомофона в подъезде монтируется система видеонаблюдения с функцией круглосуточной записи. Она фиксирует происходящее в холле подъезда и предлифтовой зоне. Информация записывается на жесткий диск, где будет храниться в течение месяца. Жители могут просматривать записи с камер по удаленному доступу через интернет на мобильных телефонах и компьютерах, сообщили в пресс-службе мэрии Волгограда.
Монтаж видеооборудования завершится в ближайшее время. По информации мэрии, на сегодняшний день в управлении муниципальной УК находится порядка 300 домов в разных районах города.
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