Волгоградская управляющая компания оснастила дом видеодомофоном

Муниципальная управляющая компания в многоквартирном доме № 8а по ул. Новороссийской Центрального района установила видеодомофон и систему круглосуточного видеонаблюдения.

Новшества появились в доме по просьбе жильцов. Одновременно с установкой видеодомофона в подъезде монтируется система видеонаблюдения с функцией круглосуточной записи. Она фиксирует происходящее в холле подъезда и предлифтовой зоне. Информация записывается на жесткий диск, где будет храниться в течение месяца. Жители могут просматривать записи с камер по удаленному доступу через интернет на мобильных телефонах и компьютерах, сообщили в пресс-службе мэрии Волгограда.