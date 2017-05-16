В Волгограде сокращается задолженность по налоговым платежам

В поле зрения комиссии оказываются организации, имеющие долги перед бюджетом, социальными фондами, а также по зарплате перед своими работниками. Их руководители вызываются на заседание комиссии, которые проходят совместно с представителями правоохранительных, надзорных, фискальных органов и внебюджетных фондов.
Как показывает практика, подобный способ взаимодействия с предприятиями-должниками дает свои результаты. Как сообщили в пресс-службе администрации Волгоград благодаря работе комиссии в мае сокращена задолженность по земельному налогу на сумму 0,9 млн рублей, по арендной плате за муниципальное имущество и по арендной плате за землю – на 1 млн рублей. Напомним, как раз эти виды налоговых платежей полностью зачисляются в городскую казну и идут на решение вопросов электро-, газо- и водоснабжения, благоустройства, оказания соцпомощи и т.п.
Кроме того, в мае, по данным мэрии, 10 организаций-должников сократили задолженность по налогу на доходы физических лиц на сумму 2,4 млн. руб. Кроме того, еще три организации представили гарантийные обязательства о погашении в кратчайшие сроки долгов по НДФЛ на общую сумму 8,7 млн. руб.