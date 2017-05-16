В Волгограде сокращается задолженность по налоговым платежам

В мае в результате работы комиссии по обеспечению поступлений доходов в бюджет удалось на 2,4 млн рублей сократить задолженность перед городской казной по налогу на доходы физических лиц

В поле зрения комиссии оказываются организации, имеющие долги перед бюджетом, социальными фондами, а также по зарплате перед своими работниками. Их руководители вызываются на заседание комиссии, которые проходят совместно с представителями правоохранительных, надзорных, фискальных органов и внебюджетных фондов.

Как показывает практика, подобный способ взаимодействия с предприятиями-должниками дает свои результаты. Как сообщили в пресс-службе администрации Волгоград благодаря работе комиссии в мае сокращена задолженность по земельному налогу на сумму 0,9 млн рублей, по арендной плате за муниципальное имущество и по арендной плате за землю – на 1 млн рублей. Напомним, как раз эти виды налоговых платежей полностью зачисляются в городскую казну и идут на решение вопросов электро-, газо- и водоснабжения, благоустройства, оказания соцпомощи и т.п.