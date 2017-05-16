В Волгоград вернулись солнце и тепло

После дождей, которые заливали город на протяжении нескольких дней, наконец-то выглянуло солнце и стих ветер.

С сегодняшнего дня на улице заметно потеплело. Днем 23 мая воздух, по прогнозам синоптиков, прогреется до +17, а в последующие столбик термометра поднимется до 20... 22 градусов тепла. Осадков ни сегодня, ни завтра не ожидается, а в пятницу возможны кратковременные дожди и гроза.

К субботе же в Волгоград придет почти лето - ожидается ясная, солнечная погода и ваолне комфортные +26 градусов.