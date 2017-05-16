У убитых волгоградских дорог появился достойный символ

В популярной волгоградской группе в одной из соцсетей вечером 22 мая появился очередной пост с красноречивыми фотографиями. Собственно описание изображения уложилось в пару предложений.

Место снимка - дорога в Красноармейском районе и уточнение названия птицы – ворона.

А вот комментариев к посту набралось больше ста, многие пользователи поупражнялись в остроумии. В частности, действия дорожных рабочих, которые то ли задавили птицу, то ли поленись объезжать, объяснили желанием сделать прерывистую линию на месте сплошной.

Фото: ВК, "Жесть Волгограда"

Еще одна девушка предположила, что мертвая птица закрывает дыру в асфальте. Кто-то погибшей вороне даже завидовал: «Вот это я понимаю, оставила свой след в истории!», а кто-то сочувствовал: «Парадокс, блин, а ведь для нее началась белая полоса, но после жизни!».

Мертвую птицу окрестили Зебровороном, записав ее в символ убитых волгоградских дорог.

Фото: ВК, "Жесть Волгограда"