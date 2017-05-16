У убитых волгоградских дорог появился достойный символ

Место снимка - дорога в Красноармейском районе и уточнение названия птицы – ворона.
А вот комментариев к посту набралось больше ста, многие пользователи поупражнялись в остроумии. В частности, действия дорожных рабочих, которые то ли задавили птицу, то ли поленись объезжать, объяснили желанием сделать прерывистую линию на месте сплошной.
Еще одна девушка предположила, что мертвая птица закрывает дыру в асфальте. Кто-то погибшей вороне даже завидовал: «Вот это я понимаю, оставила свой след в истории!», а кто-то сочувствовал: «Парадокс, блин, а ведь для нее началась белая полоса, но после жизни!».
Мертвую птицу окрестили Зебровороном, записав ее в символ убитых волгоградских дорог.
Если перейти к серьезному тону, то необходимо отметить, что перед нанесением разметки проезжая часть должна быть очищена от мусора и тем более посторонних предметов, так что недоработки дорожников в данной ситуации очевидны.