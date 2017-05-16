Главный полицейский Волгограда получил повышение в Калининград

Разговоры о повышении начальника УВД Волгограда ходили уже несколько месяцев, сегодня эта информация официально подтвердилась.

Правда, как выяснилось, приказ о назначении Сицского был подписан в министерстве внутренних дел РФ еще в конце прошлой недели. А на днях 44-летний полковник отправится в Калининград, где займет должность заместителя начальника УМВД России по Калининградской области.

В данный момент в УМВД России по г. Волгограду идет так называемый процесс передачи дел. Как стало известно корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру», уже завтра личному составу волгоградской полиции будет представлен новый начальник.