До ЕГЭ-2017 остались считанные дни

Как сообщили в областном комитете образования и науки, с первыми результатами работ можно будет узнать после 14 июня на официальном сайте ЕГЭ в специальном разделе. Для этого необходимо будет ввести паспортные данные.
31 мая состоится экзамен по математике базового уровня, а профильную математику выпускники напишут 2 июня.
ЕГЭ по естествознанию пройдет 5 июня, по литературе и физике - 7 июня, результаты станут известны 22 июня.
Второй обязательный ЕГЭ пойдет по русскому языку 9 июня, 13-го - биология и письменный экзамен иностранным языкам. Устный ЕГЭ по этому предмету школьнику сдадут 15 и 16 июня. Итоговые баллы по ним опубликуют 20 июня.
Последними пройдут экзамены по истории и химии, 19 июня, их результаты станут известны 4 июля.
Сроки подачи апелляции станут известны позже.