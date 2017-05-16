До ЕГЭ-2017 остались считанные дни

Основная волна ЕГЭ начнется с 29 мая, в этот день выпускники сдают предметы по выбору - географию и информатику и ИКТ.

Как сообщили в областном комитете образования и науки, с первыми результатами работ можно будет узнать после 14 июня на официальном сайте ЕГЭ в специальном разделе. Для этого необходимо будет ввести паспортные данные.

31 мая состоится экзамен по математике базового уровня, а профильную математику выпускники напишут 2 июня.

ЕГЭ по естествознанию пройдет 5 июня, по литературе и физике - 7 июня, результаты станут известны 22 июня.

Второй обязательный ЕГЭ пойдет по русскому языку 9 июня, 13-го - биология и письменный экзамен иностранным языкам. Устный ЕГЭ по этому предмету школьнику сдадут 15 и 16 июня. Итоговые баллы по ним опубликуют 20 июня.

Последними пройдут экзамены по истории и химии, 19 июня, их результаты станут известны 4 июля.