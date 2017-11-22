В отремонтированных дворах Волгограда установят дополнительно 37 спортплощадок

Почти во всех дворах областного центра, вошедших в этом году в программу по формированию комфортной городской среды, помимо работ по благоустройству и обустройству детских площадок, дополнительно будут установлены спортивно-игровые комплексы.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу городской администрации, это стало возможным благодаря увеличению суммы экономии денежных средств, сложившейся по результатам очередных конкурсных процедур. Ранее, напомним, в мэрии сообщали о 14 спортплощадках, которые дополнительно установят во дворах - участниках федерального проекта.

С просьбами об установке спортивных комплексов к властям обращались сами жители.

– Администрация Волгограда, учитывая просьбы горожан, решила перераспределить сэкономленные средства на приобретение и установку новых спортивных комплексов, а также ремонт ряда имеющихся спортивно-игровых зон – их количество составляет порядка 40 объектов. Кроме того, в ряде дворов будет дополнительно установлено мягкое покрытие под детские площадки, - сообщила начальник отдела эксплуатации и капитального ремонта жилищного фонда департамента ЖКХ и ТЭК администрации Волгограда Ольга Анисимова.

Все работы планируется выполнить до конца декабря. Напомним, в этом году в Волгограде на 300 млн рублей, предусмотренных федеральной программой «Формирование комфортной городской среды», было благоустроено 43 дворовых территории. В них уже отремонтированы внутриквартальные проезды и тротуары, завершается установка детских площадок, урн, скамеек и ограждений. До 20 декабря должны быть завершены и работы по реконструкции линий наружного освещения.