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В отремонтированных дворах Волгограда установят дополнительно 37 спортплощадок
Сюжеты:
100-летие революцииИстория БК-31Обманутые дольщики
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В отремонтированных дворах Волгограда установят дополнительно 37 спортплощадок

Сегодня, 08:35ГородСветлана АлекбароваФото: volgadmin.ru
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