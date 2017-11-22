До конца года Кировский район полностью освободят от старых ларьков

В Кировском районе Волгограда продолжается снос самовольно установленных нестационарных торговых объектов. Только в этом году здесь демонтировано свыше 40 ларьков и павильонов.

Районные власти обещают очистить территорию от незаконных объектов торговли до конца текущего года. Осталось убрать здесь еще 14 ларьков, сообщает пресс-служба мэрии Волгограда.

Согласно новой схеме, в Кировском районе предусмотрено размещение 138 нестационарных объектов – торговых галерей, павильонов и киосков. Главное условие – они должны быть выполнены в едином архитектурном стиле.

«На сегодняшний день в Кировском районе уже работают свыше 30 торговых галерей, павильонов и киосков в новом архитектурном облике. На разной стадии монтажных работ находится установка других торговых объектов. Всего на территории района предусмотрено 138 мест, из которых 52 – для размещения киосков, 32 – для павильонов, семь – для торговых галерей и 47 – для объектов сезонной торговли. В настоящий момент у нас уже заключено 94 договора аренды для размещения нестационарных торговых объектов по различным видам предпринимательской деятельности, до конца года запланированы еще ряд конкурсных процедур», – рассказал заместитель главы администрации Кировского района Сергей Клименков.

По его словам, на время установки объектов, которое для павильонов составляет два месяца, а для торговых галерей – четыре, собственники освобождаются от арендных платежей. Кроме того, в этот период добросовестным предпринимателям предоставляются компенсационные места.