Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
Персоны
Фоторепортажи
Авто
Спецпроекты
До конца года Кировский район полностью освободят от старых ларьков
Сюжеты:
100-летие революцииИстория БК-31Обманутые дольщики
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
%d0%bd%d1%82%d0%be+%d0%ba%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9

До конца года Кировский район полностью освободят от старых ларьков

Сегодня, 09:32ГородСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба администрации Волгограда/ volgadmin.ru
Читайте
также
Заучились до смерти: почему дети умирают на уроках физкультуры?
Кто там? – Telegram: вам «закладка» от драгдилера
Telegram: Елена Летучая приехала в Дубовский район за дешевым скандалом?