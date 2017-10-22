Ремонт проезда Дорожников завершится на месяц раньше запланированного срока

В Дзержинском районе Волгограде полным ходом идут работы по ремонту проезда Дорожников. одни из самых проблемных участков улично-дорожной сети восстанавливают при помощи современных технологий.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгограда, 3- километровый отрезок проезда Дорожников, который проходит в промышленной зоне, многие годы разбивали большегрузы. К тому же на протяжении десятилетий здесь не было комплексного ремонта. В результате дорога превратилась в настоящую полосу препятствий, на ней образовались просадки, для устранения которых необходимо было прибегнуть к современным технологиям.

- Для усиления конструкции дорожной «одежды» на отдельном участке были выполнены работы по укреплению основания методом холодного ресайклинга – с добавлением в основание щебня и цементной смеси, - рассказал представитель МУ «Комдорстрой» Константин Шишкин. - Таким способом был капитально восстановлен самый проблемный отрезок проезда от ул. Танкистов до Третьей Продольной магистрали протяженностью почти километр – это треть проезда.

Ремонт проезда Дорожников начался весной этого года. Как ранее сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», из-за сложного рельефа дороги подрядчику пришлось перепрофилировать обочины для того, чтобы обеспечить эффективное водоотведение.

На данный момент основная часть работ по комплексному восстановлению дорожного полотна практически выполнена. Дорожным бригадам необходимо будет еще заасфальтировать примыкания и съезды и укрепить обочины щебнем.