В Волгограде возле котельных и теплотрасс собрали 350 кубометров отходов

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе предприятия «Концессии теплоснабжения», сотрудниками организации с начала лета приведены в порядок территории возле 99 объектов теплоснабжения города, включая котельные, ЦТП и места прохождения теплотрасс. В итоге, уборкой было охвачено более 27 тысяч квадратных метров площади.
С убранной территории в общей сложности было собрано и вывезено почти 350 кубометров отходов: пластиковых бутылок, стеклотары, полиэтиленовых пакетов и прочих.
Теплоснабжающая организация отмечает, что есть факты, когда недобросовестные горожане не стесняясь, выбрасывают коммунальные отходы прямо в траншеи тепловых сетей. Также есть эпизоды, когда из-за некачественной организации вывоза мусора управляющими компаниями и ТСЖ, вблизи ЦТП и котельных образуются стихийные свалки.
Сотрудники предприятия обращаются к горожанам и волгоградским управляющим компаниям не допускать образования мусора, в том числе возле котельных и тепловых пунктов. Со своей стороны предприятие будет продолжать работу по благоустройству подведомственных ей территорий.