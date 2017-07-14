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В Волгограде возле котельных и теплотрасс собрали 350 кубометров отходов
Сюжеты:
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В Волгограде возле котельных и теплотрасс собрали 350 кубометров отходов
22 июля, 08:01ГородНаталья ЖурбинаФото: Pro-s77portal.ru
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