В Волгограде возле котельных и теплотрасс собрали 350 кубометров отходов

В Волгограде теплоснабжающая организация вокруг котельных, ЦТП и теплотрасс собирает и вывозит мусор, проводит покос травы, занимается опиловкой деревьев и другими видами работ, связанными с благоустройством.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе предприятия «Концессии теплоснабжения», сотрудниками организации с начала лета приведены в порядок территории возле 99 объектов теплоснабжения города, включая котельные, ЦТП и места прохождения теплотрасс. В итоге, уборкой было охвачено более 27 тысяч квадратных метров площади.

С убранной территории в общей сложности было собрано и вывезено почти 350 кубометров отходов: пластиковых бутылок, стеклотары, полиэтиленовых пакетов и прочих.

Теплоснабжающая организация отмечает, что есть факты, когда недобросовестные горожане не стесняясь, выбрасывают коммунальные отходы прямо в траншеи тепловых сетей. Также есть эпизоды, когда из-за некачественной организации вывоза мусора управляющими компаниями и ТСЖ, вблизи ЦТП и котельных образуются стихийные свалки.