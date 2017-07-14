В парках Волгограда обновляют поливочные водопроводы

Коммунальные службы и фирмы-подрядчики взялись за обновление систем полива в зелёных зонах Волгограда. На данный момент работы ведутся в парках Дзержинского района.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу мэрии, новый поливочный водопровод в парке «Русь» планируется проложить к концу лета. Параллельно продолжается озеленение: в этом году здесь высадят около двухсот растений. Реконструкция парка продолжается с прошлого года; обновление поливочной системы обойдётся в миллион рублей, эти деньги получены за счёт средств компенсационного озеленения.

– К укладке непосредственно самого трубопровода мы приступим уже на следующей неделе. Всего до конца августа будет уложено свыше четырёх километров трубопровода из современного качественного материала волгоградского производителя, срок эксплуатации – до 50 лет. Комплектующие – клапаны, разбрызгиватели и пульты управления – итальянской фирмы, которая за много лет уже зарекомендовала себя на российском рынке, – пояснил руководитель подрядной организации Сергей Капыш.

Для эффективного орошения парка была разработана целая система: всю территорию разбили на двенадцать участков, каждый из которых будет снабжаться водой по очереди. Полив планируется вести по ночам. Водопровод оборудуют специальными клапанами, которые станут автоматически открываться в определённое время.