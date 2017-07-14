Из-за ремонта теплотрасс в Волгограде перекрыли несколько улиц

В Ворошиловском районе Волгограда началась реконструкция теплосетей. На улицах Козловской, Профсоюзной и Рабоче-Крестьянской планируется обновить порядка 500 метров труб.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу городской администрации, основные работы будут вестись на двух участках. На пересечении улицы Козловской, где за последний год трижды случались аварии на теплосетях, и улицы Академической рабочие заменят запорную арматуру и переоборудуют тепловую камеру. Ожидается, что это позволит в случае новых аварий устранять повреждения сетей без широкого отключения потребителей. На втором участке, от перекрёстка улиц Козловской и Канунникова в сторону улицы Калинина, планируется заменить отрезок трубопровода длиной в 180 метров. Параллельно начнётся ремонт теплотрасс на улицах Профсоюзной и Рабоче-Крестьянской.

В связи с коммунальными работами движение транспорта в Ворошиловском районе будет частично ограничено. С сегодняшнего дня и до 1 сентября перекрёсток Козловской и Академической, а также отрезок улицы Козловской между улицами Калинина и КИМ будет недоступен для проезда; автомобилистам советуют совершать объезд по улицам Рабоче-Крестьянской, Огарёва, Калинина, КИМ.