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Из-за ремонта теплотрасс в Волгограде перекрыли несколько улиц
Сюжеты:
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Из-за ремонта теплотрасс в Волгограде перекрыли несколько улиц
22 июля, 14:21ГородНикита ДробныФото: Rostovgazeta.ru
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