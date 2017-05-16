Волгоградская УК за неисполнение своих обязательств заплатит 125 тысяч
Сегодня, 10:27ГородАвтор: Наталья ЖурбинаФото: yuga.ru
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С жалобой на работу обслуживающей организации в Госжилинспекцию обратились жильцы многоквартирного дома №88 Б по ул. Качинцев.
Как сообщили в ведомстве, в ходе проверки специалисты Госжилинспекции провели обследование технического состояния дома и выявили, что фасаддома покрыт вертикальными трещинами, а кирпичная кладка по всему периметру здания нарушена.
Обязанность по техническому обслуживанию многоквартирного дома возложена на управляющую организацию ООО «ЖЭК». В отношении руководства УК был составлен протокол об административном правонарушении. Размер штрафа составил 125 тысяч рублей.
К слову, с начала года региональной инспекцией Госжилнадзора было рассмотрено 517 обращений жителей региона, составлено более 500 протоколов. На правонарушителей наложено штрафов свыше восьми миллионов рублей, из которых взыскано 3,6 миллиона.
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