Волгоградская УК за неисполнение своих обязательств заплатит 125 тысяч

С жалобой на работу обслуживающей организации в Госжилинспекцию обратились жильцы многоквартирного дома №88 Б по ул. Качинцев.

Как сообщили в ведомстве, в ходе проверки специалисты Госжилинспекции провели обследование технического состояния дома и выявили, что фасаддома покрыт вертикальными трещинами, а кирпичная кладка по всему периметру здания нарушена.

Обязанность по техническому обслуживанию многоквартирного дома возложена на управляющую организацию ООО «ЖЭК». В отношении руководства УК был составлен протокол об административном правонарушении. Размер штрафа составил 125 тысяч рублей.