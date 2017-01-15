В воскресенье в Волгограде проведут масштабный велопарад

Последнее майское воскресенье в Волгограде решили отметить масштабным велопарадом, местом проведения для которого выбран проспект Ленина.

Организаторами выступают общественная организация «Союз велосипедистов Волгограда» и велодвижение «Велопарад Волгограда» при поддержке комитета молодежной политики и туризма администрации Волгограда. Цель мероприятия - пропаганда здорового образа жизни и приобщение горожан к регулярным занятиям спортом.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе городской мэрии, велопарад пройдет по маршруту «Царицынская опера» – Площадь Советская». Участие в нем смогут принять все желающие, кто достиг 14 лет и умеет ездить на велосипеде.

В рамках мероприятия на старте и финише будут организованы развлекательные программы с конкурсами, соревнованиями и розыгрышем призов.

Сбор и регистрация участников состоятся в 12.00 на площади перед Царицынской оперой (пр-т Ленина, 97).

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