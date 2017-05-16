В Волгограде стартует проект «Гостеприимный Волгоград»

Городской комитет молодежной политики администрации Волгограда и региональный союз туриндустрии приглашают к участию в проекте «Гостеприимный Волгоград» организации, работающие в сфере туризма.

Для развития внутреннего туризма в дни празднования Дня молодежи России – с 23 по 25 июня – организуется двух-трехдневный тур в Волгоград для молодежи Волгоградской области и других регионов Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба администрации Волгограда.

Организации в сфере туризма Волгограда – гостиницы, кафе, рестораны и др. – могут стать операторами проекта, предоставив специальные предложения для участников проекта «Гостеприимный Волгоград», куда могут войдут скидки, акции, выгодные предложения на основные туристические услуги Волгограда.

Для этого нужно заявить о своем участии не позднее 31 мая и заполнить электронную заявку на сайте: www.kdm34.ru.