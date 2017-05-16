Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
В Волгограде сократили интервал движения троллейбуса №15а
Сюжеты:
Взрыв газаДорожные войныАвтобусы против маршруток
%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%bb%d0%b5%d0%b9%d0%b1%d1%83%d1%81
В Волгограде сократили интервал движения троллейбуса №15а
Сегодня, 09:21ГородАвтор: Станислав ЛопатинФото: gortransvolga.ru
Читайте
также
С чем едят сервелат по ГОСТу?
Фоторепортаж с места взрыва газа в Волгограде. День второй
На пути преображения: как будет выглядеть благоустроенный Мемориальный парк