В Волгограде сократили интервал движения троллейбуса №15а

С 22 мая в Волгограде усиливается работа троллейбусного маршрута №15А «Пл. им.Куйбышева – Больничный комплекс».

С понедельника муниципальное предприятие «Метроэлектротранс» выводит на маршрут большее количество единиц подвижного состава, чтобы сократить интервал движения до 10 минут вместо 20 прежних.

В пресс-службе МУПа напомнили, что с июня 2016 года троллейбусный маршрут №15а работает только в часы пик в будние дни.

Кроме него, между Дзержинским и Центральным районами курсируют троллейбусы №15 «Больничный комплекс – железнодорожный вокзал». Интервал движения на этом маршруте составляет 4-5 минут в часы пик, 5-6 минут в межпиковое время и 7 минут в вечернее, отметили в предприятии.