В Волгограде обустроят 86 остановок общественного транспорта

Новые остановочные павильоны будут оборудованы электронным табло, которое позволит в режиме реального времени получать информацию о времени прибытия транспорта.

Дизайн-проект будущих павильонов уже готов и вскоре будет объявлен конкурс по определению предприятия-изготовителя, сообщили в пресс-службе мэрии.

Новые остановочные павильоны будут установлены по пр. им. В.И. Ленина, ул. им. Рокоссовского, пр. им. Маршала Г.К. Жукова, ул. Исторической и Рабоче-Крестьянской.