В Волгограде обустроят 86 остановок общественного транспорта
Сегодня, 17:24ГородНаталья ЖурбинаФото: Руслан Герасимов/ novostivolgograda.ru
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Новые остановочные павильоны будут оборудованы электронным табло, которое позволит в режиме реального времени получать информацию о времени прибытия транспорта.
Дизайн-проект будущих павильонов уже готов и вскоре будет объявлен конкурс по определению предприятия-изготовителя, сообщили в пресс-службе мэрии.
Новые остановочные павильоны будут установлены по пр. им. В.И. Ленина, ул. им. Рокоссовского, пр. им. Маршала Г.К. Жукова, ул. Исторической и Рабоче-Крестьянской.
Помимо новых остановок, в ближайшее время на прежних появятся новые электронные табло. Они будут установлены на остановках «Ул. Тополевая», «Ул. Хиросимы» и «Дом Союзов». Подобные устройства уже функционируют в Москве и Казани.
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