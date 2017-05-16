В Волгограде на 16 улицах ведутся работы по обновлению дорожного полотна

В настоящее время на первых пяти объектах, по которым раньше всего завершились конкурсные процедуры, работы уже вступили в активную фазу. По информации пресс-службы администрации Волгограда, обновление улицы Кубанской выполнено уже на 65 процентов от намеченного объема, более 85 процентов работ проведено на ул. Домостроителей, почти наполовину отремонтированы Ленкоранская и Чарджуйская.
На улице Краснознаменской началось устройство выравнивающего слоя, а на участке участке ул. Пархоменко и проезде Дорожников продолжается фрезерование.
В ближайшие недели дорожники выйдут на ключевые для города объекты - это участок 3-й Продольной от ул. Менделеева до ул. Неждановой, 2-я Продольная магистраль в Краснооктябрьском районе - ул. Еременко в границах от ул. Ополченской до Лермонтова, ул. Азизбекова, Елецкая.
На сегодняшний день контракты заключены на ремонт 16-ти дорожных объектов. А всего в этом году в Волгограде планируется обновить 100 км городских магистралей.