В Волгограде на 16 улицах ведутся работы по обновлению дорожного полотна

В ближайшее время дорожники начнут ремонт 2-й и 3-й Продольных, Центральной набережной, и ряда других важных городских магистралей.

В настоящее время на первых пяти объектах, по которым раньше всего завершились конкурсные процедуры, работы уже вступили в активную фазу. По информации пресс-службы администрации Волгограда, обновление улицы Кубанской выполнено уже на 65 процентов от намеченного объема, более 85 процентов работ проведено на ул. Домостроителей, почти наполовину отремонтированы Ленкоранская и Чарджуйская.

На улице Краснознаменской началось устройство выравнивающего слоя, а на участке участке ул. Пархоменко и проезде Дорожников продолжается фрезерование.

В ближайшие недели дорожники выйдут на ключевые для города объекты - это участок 3-й Продольной от ул. Менделеева до ул. Неждановой, 2-я Продольная магистраль в Краснооктябрьском районе - ул. Еременко в границах от ул. Ополченской до Лермонтова, ул. Азизбекова, Елецкая.