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В Волгограде на 16 улицах ведутся работы по обновлению дорожного полотна
Сюжеты:
Взрыв газаДорожные войныАвтобусы против маршруток
Dsc 0400
В Волгограде на 16 улицах ведутся работы по обновлению дорожного полотна
Сегодня, 16:00ГородНаталья ЖурбинаФото: Руслан Герасимов/ novostivolgograda.ru
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