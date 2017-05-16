Скейтеры, роллеры и граффитисты выступят на фестивале «Краски улиц»

Молодежный фестиваль уличной культуры пройдет в Волгограде 27 мая.

В его рамках пройдут турнир по стритболу и Open Air Party – соревнования представителей уличной культуры Волгограда. Как сообщает городской комитет молодежной политики и туризма, в программе фестиваля также конкурсы среди роллеров, скейтеров и ВМХ, среди граффитистов, R&B исполнителей и битбоксеров, танцевальный конкурс уличных направлений, фото- и видеоконкурс, а также интеллектуальный этап – игра «КВИЗ», лектории и мастер-классы от блоггеров и журналистов.