Скейтеры, роллеры и граффитисты выступят на фестивале «Краски улиц»
Сегодня, 16:21ГородНаталья ЖурбинаФото: skaznov.livejournal.com
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Молодежный фестиваль уличной культуры пройдет в Волгограде 27 мая.
В его рамках пройдут турнир по стритболу и Open Air Party – соревнования представителей уличной культуры Волгограда. Как сообщает городской комитет молодежной политики и туризма, в программе фестиваля также конкурсы среди роллеров, скейтеров и ВМХ, среди граффитистов, R&B исполнителей и битбоксеров, танцевальный конкурс уличных направлений, фото- и видеоконкурс, а также интеллектуальный этап – игра «КВИЗ», лектории и мастер-классы от блоггеров и журналистов.
Мероприятие проводится при участии городского молодежного центра «Лидер» и поддержке комитета молодежной политики и туризма администрации Волгограда, а также Волгоградского регионального отделения комитета национальных и неолимпийских видов спорта России.
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