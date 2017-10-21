Волгоград полностью обеспечен отоплением

В настоящее время, в Волгограде тепло получают все потребители - это более 7 тысяч объектов, включая 5 тысяч жилых домов.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу «Концессии теплоснабжения», в случае, если батареи в каких-либо домах по-прежнему остаются холодными, то это уже вопрос к управляющей компании или ТСЖ. Теплоснабжающая организация производит поставку теплоносителя до ввода в дом, а далее теплоснабжение непосредственно в домах регулируют управляющие организации, отвечающие за внутридомовые сети. В случае отсутствия отопления волгоградцам в срочном порядке необходимо обратиться в свою УК или ТСЖ.

Однако, как заметили в теплоснабжающей организации, в многоквартирных домах по отдельным адресам возможны кратковременные перерывы в теплоснабжении из-за порывов на старых трубопроводах. Сейчас все течи на сетях оперативно устраняются. Продолжение тех ремонтных работ, которые проводятся в рамках инвестпрограммы, на подачу тепла потребителям не должны влиять.