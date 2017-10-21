В Волгограде очередное коммунальное ЧП - рухнула часть балконной плиты
Сегодня, 16:07ГородНаталья ЖурбинаФото: Наталья Журбина
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Сегодня утром в Красноармейском районе произошло коммунальное ЧП – рухнул фрагмент балкона.
Об этой нерадостной новости рассказал волгоградец в одной из соцсетей.
ЧП случилось в трехэтажном доме по ул. Бахтурова. Под балконом проходит пешеходная дорожка и просто счастье, что в это время под аварийным балконом никто не проходил. Если бы подобное ЧП случилось утром в будни, то последствия могли бы быть куда более печальными.
Пользователи соцсетей выразили надежду, что с понедельника районные власти и местная управляющая организация начнут работы по ремонту аварийного балкона.
Напомним, в Волгограде это уже не первый случай полного или частичного обрушения балконов. Так, зимой «балконное» ЧП произошло на ул. Мира в Центральном районе.
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