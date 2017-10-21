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В Волгограде очередное коммунальное ЧП - рухнула часть балконной плиты
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В Волгограде очередное коммунальное ЧП - рухнула часть балконной плиты

Сегодня, 16:07ГородНаталья ЖурбинаФото: Наталья Журбина
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