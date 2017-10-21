Молодые катальпы и ясени украсят два обновленных двора Волгограда

40 саженцев деревьев хвойных и лиственных пород высажены в ходе субботников, которые прошли во дворах Краснооктябрьского района по ул. Еременко, 35 и Титова, 16. Оба они вошли в программу «Формирование комфортной городской среды».

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгограда, здесь уже отремонтированы внутриквартальные проезды, установлены малые архитектурные формы. Высадка деревьев стала завершающим этапом в обновлении дворовых территорий.

Кроме жителей, в субботнике приняли участие представители городской власти и муниципального предприятия «Горпитомник», которые предоставили саженцы катальпы и ясеня.