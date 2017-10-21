Молодые катальпы и ясени украсят два обновленных двора Волгограда
Сегодня, 17:02ГородНаталья ЖурбинаФото: volgadmin.ru
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40 саженцев деревьев хвойных и лиственных пород высажены в ходе субботников, которые прошли во дворах Краснооктябрьского района по ул. Еременко, 35 и Титова, 16. Оба они вошли в программу «Формирование комфортной городской среды».
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгограда, здесь уже отремонтированы внутриквартальные проезды, установлены малые архитектурные формы. Высадка деревьев стала завершающим этапом в обновлении дворовых территорий.
Кроме жителей, в субботнике приняли участие представители городской власти и муниципального предприятия «Горпитомник», которые предоставили саженцы катальпы и ясеня.
Кстати, в нынешнем году предприятие передало 150 деревьев каштана и туи для озеленения дворов Советского района, а Дзержинский район для оформления живой изгороди было направлено 400 саженцев бирючины. Еще 2,5 тысячи саженцев хвойных и лиственных пород готовятся к пересадке.
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