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Скоро волгоградцы смогут пополнять счет карты «Волна» в онлайн-режиме
Сюжеты:
Взрыв газаДорожные войныАвтобусы против маршруток
Фото: Руслан Герасимов/ novostivolgograda.ru
Скоро волгоградцы смогут пополнять счет карты «Волна» в онлайн-режиме
Сегодня, 15:32ГородАвтор: Наталья Журбина
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