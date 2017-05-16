Фото: Руслан Герасимов/ novostivolgograda.ru
Скоро волгоградцы смогут пополнять счет карты «Волна» в онлайн-режиме
Сегодня, 15:32ГородАвтор: Наталья Журбина
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Не за горами время, когда у волгоградцев появится возможность вносить средства на карту «Волна» при помощи сервиса «Сбербанк-Онлайн».
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Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru
Как сообщает пресс-служба администрации Волгограда, в настоящее время специалисты проводят тестирование системы. Это необходимо для обеспечения полноценного функционирования услуги онлайн-пополнения карты «Волна» держателями электронного кошелька или проездного.
После того, как услуга начнет работать, перевод денежных средств на карту «Волна» посредством сервиса «Сбербанк-Онлайн» станет для горожан таким же обычным делом, как оплата мобильной связи или коммунальных услуг.
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Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru
При помощи сети Интернет пополнить баланс транспортной карты «Волна» можно будет в любое удобное время, и оплатить картой уже следующую поездку в автобусе, трамвае или троллейбусе.
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