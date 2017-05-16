Движение по улице Советской в Волгограде станет двусторонним
Сегодня, 09:33ГородАвтор: Наталья ЖурбинаФото: informsklad.ru
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С 22 мая в Волгограде на улице Советской в границах от улицы Володарского до Комсомольской вводится двустороннее движение.
Как сообщили в пресс-службе администрации Волгограда, с новой рабочей недели улица Советская станет полноценным дублером проспекта им. Ленина, ул. Чуйкова и Набережной им. 62-й армии. Введение двухстороннего движения позволит разгрузить основные автомагистрали центра города.
В ближайшие дни на данном участке улицы Советской будет обновлена разметка. Сейчас предварительно установлены соответствующие дорожные знаки, действие которых начнется с 22 мая. По информации пресс-службы мэрии, количество разрешенных мест для остановки и стоянки автомобилей на улице Советской остается прежним.
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