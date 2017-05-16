Движение по улице Советской в Волгограде станет двусторонним

С 22 мая в Волгограде на улице Советской в границах от улицы Володарского до Комсомольской вводится двустороннее движение.

Как сообщили в пресс-службе администрации Волгограда, с новой рабочей недели улица Советская станет полноценным дублером проспекта им. Ленина, ул. Чуйкова и Набережной им. 62-й армии. Введение двухстороннего движения позволит разгрузить основные автомагистрали центра города.