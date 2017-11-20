Волгоградцам обещают довести температуру горячей воды в кранах до норматива

В пяти жилых домах по ул. Загорской Тракторозаводского района в настоящее время ведется строительство циркуляционных трубопроводов. Они необходимы для улучшения подачи горячей воды потребителям.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу компании «Концессии теплоснабжения», примерно в трети многоквартирных домов Волгограда горячую воду необходимо долго сливать, чтобы она действительно стала такой. Причина - в отсутствии так называемого обратного трубопровода горячего водоснабжения, который обеспечивает постоянную циркуляцию горячей воды и поддержание ее нормативной температуры. Она, напомним, должна быть не меньше 50° по Цельсию для открытой системы водоснабжения и 60° - для закрытой.

В некоторых домах «обратка» была не предусмотрена еще при строительстве, в других - вышла из строя со временем. Поэтому теплоснабжающая организация разработала программу по строительству новых трубопроводов горячего водоснабжения и восстановление наружной циркуляции.