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Волгоградцам обещают довести температуру горячей воды в кранах до норматива
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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Волгоградцам обещают довести температуру горячей воды в кранах до норматива

Сегодня, 11:38ГородНаталья ЖурбинаФото: atk59.ru
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