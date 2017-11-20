В Волгограде на улице Качинцев обновляют асфальтовое покрытие
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу Волгограда, с утра началась подготовка территории, а дорожная техника приступит к работе после вечернего часа пик.
- Работы будут вестись в ночное время, чтобы минимизировать возможные неудобства для водителей, - пояснил главный инженер МБУ «Северное» Константин Горюнов. – В ходе работ будут задействованы две специальные фрезеровочные машины, 6 самосвалов и 7 дорожных рабочих.
В связи с проведением дорожных работ в ночное время волгоградским водителям стоит быть аккуратными и соблюдать меры безопасности и дополнительной осторожности при проезде указанного участка.
Всего в ходе реконструкции участка автодороги на Качинцев будет восстановлено более 8,5 тысяч квадратных метров дорожного полотна.
После окончания всех работ здесь будет нанесена новая дорожная разметка.
По информации пресс-службы мэрии, обновление участка дороги на Качинцев стало возможным благодаря средствам, полученным за счет экономии при проведении конкурсных процедур по отбору подрядчиков на ремонт городских магистралей.
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