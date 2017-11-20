«Концессиям водоснабжения» не дали засудить волгоградский аэропорт

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в Саратове отказал ООО «Концессии водоснабжения» во взыскании 3,7 млн рублей с международного аэропорта Волгограда. Соответствующее решение Арбитражного суда Волгоградской области было оставлено в силе.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального Арбитража, ещё в прошлом году аэропорт заключил с «Концессиями водоснабжения» договор. Коммунальный оператор брался провести расчёт расходов воды в инженерных системах на строящихся объектах аэровокзального комплекса. Стоимость работ по подключению новых строений к сетям водоснабжения компания оценила в 3,7 млн рублей.

«Концессии водоснабжения» провели все необходимые расчёты и выдали аэропорту технические условия на подсоединение к коммуникациям. Однако аэровокзал в итоге провёл работы по подключение к водопроводу без заключения договора с компанией. Администрацию «Концессий» это возмутило. Представители коммунального оператора обратились в Арбитражный суд с требованием взыскать с аэропорта ту сумму, которую, по их мнению, следовало заплатить за подключение.