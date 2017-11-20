«Концессиям водоснабжения» не дали засудить волгоградский аэропорт
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального Арбитража, ещё в прошлом году аэропорт заключил с «Концессиями водоснабжения» договор. Коммунальный оператор брался провести расчёт расходов воды в инженерных системах на строящихся объектах аэровокзального комплекса. Стоимость работ по подключению новых строений к сетям водоснабжения компания оценила в 3,7 млн рублей.
«Концессии водоснабжения» провели все необходимые расчёты и выдали аэропорту технические условия на подсоединение к коммуникациям. Однако аэровокзал в итоге провёл работы по подключение к водопроводу без заключения договора с компанией. Администрацию «Концессий» это возмутило. Представители коммунального оператора обратились в Арбитражный суд с требованием взыскать с аэропорта ту сумму, которую, по их мнению, следовало заплатить за подключение.
Тем не менее сначала Арбитраж, а затем и апелляционный суд в Саратове подтвердили правоту ООО «Международный аэропорт Волгоград». Дело в том, что «Концессии водоснабжения» просто выдали аэропорту технические условия, которые вовсе не подразумевали обязательного заключения каких-либо соглашений. Пользуясь этим, аэровокзал законно подключился к тем сетям, которые находились в ведении третьего лица — ОАО «Аэропорт». Следовательно, как постановил суд, претензии концессионера были необоснованными.
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