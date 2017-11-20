Андрей Бочаров проинспектировал ход реконструкции железнодорожного вокзала

Главный вокзальный комплекс Волгограда со всей его инфраструктурой сейчас переживает активную фазу реконструкции в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года. Работы ведутся по многим направлениям - как в самом здании вокзала, так и на Привокзальной площади и, конечно же, на платформах.

В ходе сегодняшней инспекции важного объекта транспортной инфраструктуры губернатор осмотрел зону безопасности, которая в скором времени будет вынесена за главный вход вокзала. Справа и слева от него уже возведены два павильона – зоны досмотра, через которые и будет проходить весь пассажиропоток, и только затем посетители смогут попасть к главному входу.

Андрей Бочаров задержался на платформе - именно здесь проводятся наиболее трудоемкие работы. Сейчас идет укладка брусчатки, замена подземных коммуникаций и установка энергосберегающего освещения.

- На сегодняшний день отставаний мы не видим. Наша задача была, во-первых, не мешать пассажирам и, во-вторых, быстро и качественно поменять инженерные коммуникации под перроном. Мы видим, что используются только современные технологии, современные материалы, причем производители по преимуществу местные, - отметил Андрей Бочаров.

Губернатор также выразил уверенность, что ко 2-му февраля 2018 года на здании вокзала обновят подсветку, в частности, новыми красками заиграет и звезда на шпиле здания.

Отдельно поднималась тема доступности железнодорожного вокзала для маломобильных групп населения. Для них из туннельного перехода под платформой на сам перрон, а также в здание вокзала будут установлены специальные подъемные механизмы. А для рядовых пассажиров по краям первой платформы, слева и справа от здания вокзала, появятся специальные навесы, чтобы люди могли укрыться от дождя.

Фото: Виталий Кошелев, novostivolgograda.ru

Начальник Приволжской железной дороги Сергей Альмеев, в свою очередь, отметил, что на железнодорожный транспорт в дни ЧМ-2018 по футболу ляжет большая нагрузка. Поэтому многие организационные решения РЖД принимает уже сейчас. В частности, сегодня стало известно о выделении 4-х электропоездов, которые на Приволжской железной дороге будут заниматься исключительно перевозкой болельщиков. Для поклонников футбола, оформивших паспорт болельщика, такие поездки будет бесплатными.

В обновленном облике для волгоградцев и гостей города здание вокзала Волгоград-1 предстанет в канун дня Победы 9 мая.