В Волгограде объявили аукцион на поставку еще 16 трамваев для линии СТ

В минувший четверг в Волгограде начался прием заявок на участие в электронном конкурсе на поставку в лизинг 16 трамвайных вагонов с двусторонним расположением дверей. МУП «Метроэлектротранс» планирует их использовать на линии СТ.

Как сообщало ранее ИА «НовостиВолгограда.ру», по результатам предыдущих двух аналогичных аукционов Усть-Катавский вагоностроительный завод поставит в Волгоград 20 современных низкопольных трамваев.

Третья партия вагонов – самая крупная, которая поступит в трамвайное депо №5, также предназначена для обслуживания линии скоростного трамвая

«Благодаря такому весомому пополнению парка мы планируем организовать сообщение на маршруте «ВгТЗ – Ельшанка» с оптимальным интервалом», – пояснил генеральный директор МУП «Метроэлектротранс» г. Волгограда Евгений Тимофеев.

Согласно конкурсной документации, новые трамваи должны быть экономичными в обслуживании и оснащены электронной системой управления. Расход электричества, пробег и состояние работы отдельных систем вагона водители смогут контролировать при помощи сенсорного дисплея, рассказали в пресс-службе администрации Волгограда.

Кроме того, поставщику нужно будет оборудовать вагоны современными системами безопасности движения, в том числе автоматической локомотивной сигнализацией, устройством блокировки начала движения при незакрытой полностью двери и внутренними видеокамерами.

Благодаря шумопоглощающему и теплоизоляционному покрытиям кузова, окна вагона должны быть затонированы и защищены от попадания внутрь салона влаги. В зимнее время обогрев салонного воздуха обеспечат мощные системы отопления.