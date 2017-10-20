Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
Персоны
Фоторепортажи
Авто
Спецпроекты
В Волгограде объявили аукцион на поставку еще 16 трамваев для линии СТ
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b2%d0%b0%d0%b9+%d0%a1%d0%a2

В Волгограде объявили аукцион на поставку еще 16 трамваев для линии СТ

Сегодня, 09:28ГородСтанислав ЛопатинФото: volgadmin.ru
Читайте
также
Олег Матвейчев: «Впереди у Волгоградской области – светлое будущее»
Волгоградские депутаты часов не наблюдают
Губернатор Волгоградской области отказался от телохранителя за 2 миллиона