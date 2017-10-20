Новые деревья в Волжском сажают с помощью крана

Сегодня в Волжском стартовал месячник по благоустройству города. Первые связанные с ним мероприятия начались ещё накануне: жители города-спутника вместе с чиновниками мэрии и общественными активистами высадили новые деревья на площади в 18-м микрорайоне.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации Волжского, озеленение проводится в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды». По словам заместителя начальника городского управления культуры Татьяны Никулиной, оно будет реализовываться в три этапа: сначала планируется высадить пятиметровые саженцы лиственных деревьев, затем хвойные, и лишь потом кустарники.

На площади в 18-м микрорайоне, где высаживают новые деревья, предварительно уложили рулонный газон и заранее подготовили ямы. Поскольку каждое растение весит более 500 килограммов, для их посадки потребовался кран.