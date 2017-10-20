Новые деревья в Волжском сажают с помощью крана

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации Волжского, озеленение проводится в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды». По словам заместителя начальника городского управления культуры Татьяны Никулиной, оно будет реализовываться в три этапа: сначала планируется высадить пятиметровые саженцы лиственных деревьев, затем хвойные, и лишь потом кустарники.
На площади в 18-м микрорайоне, где высаживают новые деревья, предварительно уложили рулонный газон и заранее подготовили ямы. Поскольку каждое растение весит более 500 килограммов, для их посадки потребовался кран.
Работы по благоустройству в этом части Волжского ведутся с опережением графика — они должны завершиться до конца ноября. Помимо появления новых деревьев — клёнов, лип и ясеней — горожан ждут и другие приятные сюрпризы: пешеходная зона вымащивается тротуарной плиткой, устанавливаются лавочки и урны, монтируются современные системы освещения и видеонаблюдения.
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