В Ворошиловском районе гидромолотом снесли основания пивных павильонов

В Ворошиловском районе Волгограда в рамках проекта комплексного благоустройства коммунальщики продолжают освобождать улицу Елецкую от работавших с нарушениями нестационарных торговых объектов.

На днях в ходе реконструкции Казанского сквера были демонтированы 2 пивных павильона. Оставшиеся после них бетонные основания в пятницу пришлось удалять с помощью гидромолота.

Как сообщили ИА «НовостВолгограда.ру» в пресс-службе администрации города, на месте демонтированных объектов уложат тротуарную плитку. В дальнейшем здесь будут установлены торговые павильоны уже в новом формате, и через некоторое время улица Елецкая обретет новый облик.

В Ворошиловском районе уже приведены в порядок участки на пересечении улиц Академической и Рабоче-Крестьянской, Касимовский сквер на площади Чекистов, угол ул. Ким и Рабоче-Крестьянской.