В Ворошиловском районе гидромолотом снесли основания пивных павильонов

На днях в ходе реконструкции Казанского сквера были демонтированы 2 пивных павильона. Оставшиеся после них бетонные основания в пятницу пришлось удалять с помощью гидромолота.
Как сообщили ИА «НовостВолгограда.ру» в пресс-службе администрации города, на месте демонтированных объектов уложат тротуарную плитку. В дальнейшем здесь будут установлены торговые павильоны уже в новом формате, и через некоторое время улица Елецкая обретет новый облик.
В Ворошиловском районе уже приведены в порядок участки на пересечении улиц Академической и Рабоче-Крестьянской, Касимовский сквер на площади Чекистов, угол ул. Ким и Рабоче-Крестьянской.
В мэрии отметили, что в столице региона впервые за последние 20 лет проводится работа по комплексному благоустройству. Магистрали, парки и скверы, освобожденные от многочисленных киосков и павильонов, планомерно преображаются: пешеходные зоны становятся удобнее для прогулок, а установленные в соответствии с новой схемой нестационарные объекты приобретают современный вид.