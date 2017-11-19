В Волгограде огромное Знамя Победы водрузили на 50-метровый флагшток

В день 75-летия начала контрнаступления советских войск под Сталинградом праздничные мероприятия проходят по всему региону.

Эпицентрами стали Пятиморск, Калач-на-Дону и областной центр.

В Волгограде на нижней террасе Набережной в торжественной обстановке под звуки государственного гимна на 50-метровый флагшток водрузили копию легендарного Знамени Победы, поднятого в мае 1945-го над Рейхстагом. Увеличенная копия одного из главных символов победы над фашизмом теперь развевается волжскими ветрами у памятника речникам. Размер знамени 12 на 8 метров - почти в 50 раз больше оригинала.

На праздничных мероприятиях присутствовали ветераны, дети военного Сталинграда, члены общественных организаций, волгоградцы.

Как сообщает пресс-служба мэрии, собравшихся с праздником поздравил участник Сталинградской битвы и почетный гражданин города-героя Евгений Федорович Рогов. Волгоградцев приветствовал и глава города-героя Андрей Косолапов.

- Именно с этого берега Волги началось изгнание фашистских захватчиков. Поэтому спустя 75 лет мы поднимаем здесь самое большое Знамя Победы в России и мире. Я желаю всем добра, мира и благополучия, - заявил Андрей Косолапов.

На набережной Волгограда неподалеку от места установки копии Знамени Победы организаторы развернули документальную фотовыставку о буднях военного Сталинграда. Для гостей установлены военные палатки с полевой кухней, медсанчастью и спортивным оборудованием. Традиционно самой востребованной стала палатка с полевой кухней. Здесь всем желающим предлагали солдатскую кашу и чай.

А в отделении полевой почты юные волгоградцы написали пожелания ветеранам в форме традиционных солдатских треугольников, а также делали из бумаги голубей мира. Все это передадут ветеранам 2 февраля 2018 года.

Как только торжественная памятная церемония завершится, на Центральной набережной начнется концерт творческих коллективов города.