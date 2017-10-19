Артисты «Молодежки» начали репетировать спектакль на военную тему
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгограда, спектакль специально ставится ко 2 февраля - 75-летию разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом. Премьера постановки «Синий платочек» состоится в канун юбилейной даты.
Режиссером спектакля выступил худрук театра - заслуженный артист РФ Владимир Бондаренко. Сценографией и костюмами занимается художник из Санкт-Петербург Кирилл Пискунов.
Пьеса, по которой ставится новый спектакль «Синий платочек», написана в военное время. Впервые данное произведение было опубликовано в 1943 году в февральском номере журнала «Октябрь». Однако несмотря на то, что текст был написан во время войны в нем нет места печали и горю. Наоборот, «Синий платочек» очень светлый и жизнеутверждающий спектакль, в котором много шуток, задора, оптимизма и комедийных фраз и ситуаций.
Краткое содержание новой постановки. Бойцы на фронте получают из тыла посылки, но ряд забавных совпадений и недомолвок приводят к путанице. Герои постановки словно убеждают зрителей, что и в драматические дни войны есть место юмору, дружбе, любви, поддержке и взаимопомощи.
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