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Артисты «Молодежки» начали репетировать спектакль на военную тему
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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Артисты «Молодежки» начали репетировать спектакль на военную тему

Сегодня, 15:10ГородНаталья ЖурбинаФото: vk.com/molod_theatre
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