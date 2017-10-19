Артисты «Молодежки» начали репетировать спектакль на военную тему

В Волгоградском молодежном театре приступили к работе над новой постановкой - «Синий платочек».

Пьеса, по которой ставится новый спектакль «Синий платочек», написана в военное время. Впервые данное произведение было опубликовано в 1943 году в февральском номере журнала «Октябрь». Однако несмотря на то, что текст был написан во время войны в нем нет места печали и горю. Наоборот, «Синий платочек» очень светлый и жизнеутверждающий спектакль, в котором много шуток, задора, оптимизма и комедийных фраз и ситуаций.